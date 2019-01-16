Отказавшегося возвращать олимпийское золото россиянина призвали сдаться

Первый олимпийский чемпион СССР по бобслею Владимир Козлов прокомментировал дисквалификацию Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) Александра Зубкова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Зубкову давно надо было уйти, перестать заниматься делами Федерации бобслея и скелетона, потому что он настроил против себя и России не только Международную федерацию бобслея и скелетона, но и все олимпийское движение мира. Сколько мы все это будем расхлебывать — даже не знаю», — заявил Козлов.

По словам олимпийского чемпиона, если Зубков собирается опротестовывать вынесенное решение суда, он лишь навредит российскому спорту. «Если он подаст апелляцию, это затянет процесс, ситуация будет находиться в подвешенном состоянии», — отметил он.

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О дисквалификации Зубкова стало известно ранее, 16 января. Спортсмена признали виновным в употреблении запрещенных препаратов. Он имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Во время дисквалификации спортсмену запрещено заниматься деятельностью, связанной с бобслеем. В том числе и занимать административные должности. Зубков — действующий президент Федерации бобслея России.

В ноябре 2018 года Московский городской суд принял решение сохранить за Зубковым статус олимпийского чемпиона. В ответ на это Международный олимпийский комитет и CAS потребовали от россиянина вернуть награду.

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