Отказавшегося возвращать олимпийское золото россиянина изгнали из спорта

Бывший бобслеист сборной России Александр Зубков был дисквалифицирован решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Пресс-релиз опубликован на сайте организации.

Зубков, а также Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев признаны виновными в употреблении запрещенных препаратов. Им вменяется использование запрещенного метода при сдаче проб — подмена мочи. Результаты спортсменов с 2014 года данным решением аннулированы. Дисквалификация продлится до декабря 2020 года. При этом Зубков и другие атлеты сохраняют право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Во время дисквалификации спортсменам запрещено заниматься деятельностью, связанной с бобслеем. В том числе и занимать административные должности. Зубков — действующий президент Федерации бобслея России.

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13 декабря 2018-го стало известно, что IBSF временно отстранила бобслеистов от выступлений. Также санкциям подвергся и Алексей Воевода, выступавший на Олимпиаде в Сочи вместе с Зубковым.

В ноябре 2018-го Московский городской суд принял решение сохранить за Зубковым статус олимпийского чемпиона. Это вызвало негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), а также CAS. Организации потребовали россиянина вернуть награду.

Из-за использования допинга на Играх в Сочи Зубков был пожизненно дисквалифицирован и лишен золотой медали решением МОК. Решение позже было изменено, и россиянин был лишен лишь возможности принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

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