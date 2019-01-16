Закон о паллиативной помощи принят в первом чтении

В Государственной Думе принят в первом чтении законопроект о паллиативной медицинской помощи, который закрепляет право пациента на облегчение боли наркотическими препаратами, сообщает ТАСС.

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Согласно документу, неизлечимо больные пациенты смогут получать бесплатные наркотические и психотропные лекарства не только в больнице, но и в дневном стационаре по месту жительства. Кроме того, пациент имеет право не только на медицинское вмешательство, но также на психологическую помощь и уход. Это направлено на улучшение качества жизни людей с тяжелыми заболеваниями. Правки внесены в закон «Об основах охраны здоровья».

Ранее первое чтение прошел пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за продажу через интернет фальсифицированных и контрафактных лекарств и биологически активных добавок (БАДов). По мнению сотрудников хосписов, это затруднит доступ больным россиянам к незарегистрированным в стране препаратам.

В декабре сообщалось о том, что в России впервые узаконят право человека на обезболивание. Соответствующий документ был одобрен правительством и внесен на рассмотрение в Госдуму. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в 2018 году на развитие паллиативной помощи из бюджета было выделено 4,5 миллиарда рублей.

Паллиативная помощь — подход в медицине, который призван улучшить качество жизни людей, столкнувшихся с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. Она включает в себя как медикаментозную, так и психологическую поддержку.

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