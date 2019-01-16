Бывший футболист сборной России посочувствовал «набедокурившим» Кокорину и Мамаеву

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился своей точкой зрения об аресте футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Его слова передают «Известия».

«История с Кокориным и Мамаевым? Не знаю, как это назвать, но над ними просто издеваются. Ребята набедокурили, плохо поступили, но они не заслужили такого наказания», — заявил Рыжиков.

Он добавил, что по всей стране существует масса примеров, когда люди получали менее строгие наказания за более «жесткие деяния». Бывший футболист сборной подчеркнул, что все сказанное является его личной точкой зрения.

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Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты пробудут под стражей минимум до 8 февраля. Арест был продлен 5 декабря 2018 года.

Спортсменов задержали в октябре 2018-го. Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в Москве. Сперва у них возник конфликт с водителем телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостинцы «Пекин». Вторая драка произошла уже в одной из столичных кофеен. От рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В качестве игрока «Рубина» Рыжиков дважды становился чемпионом России. Вратарь неоднократно вызывался в национальную команду, однако вышел на поле в форме сборной России лишь однажды.

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