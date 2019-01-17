Китайцы поплатились за любовь к Ленину

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам заключения директора Хейлунцзянской академии художеств

Харбина Чэнь Фэнюе и его подчиненного Чэнь Дуна за попытку контрабандного вывоза из России картин с Лениным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Граждан Китая признали виновными по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»).

Осужденные в Москве и Санкт-Петербурге приобрели для последующей выставки в Харбине произведения живописи: этюды «Ленин на съезде комбедов» советского художника-«шестидесятника» Карла Фридмана стоимостью 50 тысяч рублей и «Ленин с красноармейцами у карты» советского живописца Владимира Токарева стоимостью 66 тысяч рублей.

Кроме этих произведений, иностранцы заинтересовались этюдом «Пастушок» русского художника Николая Соломина стоимостью 50 тысяч рублей, а также «Портретом женщины с гранатовым кулоном» авторства Бориса Иогансона стоимостью 1,5 миллиона.

По данным суда, 30 мая 2018 года Фэнюе и Дун спрятали полотна в своем багаже и пытались незаконно вывезти их из России. Картины были обнаружены в ходе досмотра. Все купленные китайскими гражданами картины признаны культурными ценностями. Подсудимые признали свою вину.

Произведения конфискованы в доход государства.

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