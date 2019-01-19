В Чечне отменили приговор осужденному за пособничество боевикам

Верховный суд Чечни 18 января отменил приговор жителю Грозного, которого обвинили в пособничестве боевикам. Об этом «Кавказскому узлу» рассказал сотрудник прокуратуры республики.

По его словам, решение верховного суда мотивировано нарушениями, допущенными Старопромысловским районным судом Грозного при рассмотрении дела. Суть нарушений и дата решения суда первой инстанции не раскрываются.

Не называется и имя подсудимого, который, согласно приговору, несколько лет назад помог боевикам за вознаграждение отыскать и вернуть спрятанные в лесу деньги.

Директор ФСБ России Александр Бортников в декабре сообщал, что в 2018 году спецслужбы пресекли деятельность 37 террористических ячеек, которые готовили нападения в том числе в Чечне. По его словам, наибольшее количество проявлений терроризма, как и прежде, фиксировалось на Северном Кавказе.

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