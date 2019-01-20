Девятилетняя ученица Плющенко исполнила прыжок в три с половиной оборота

plushenkoofficial / Instagram

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram-аккаунте опубликовал видео со своей ученицей, которая исполняет аксель в три с половиной оборота на полу.

«Я такого в ее возрасте не видел. Я на полу запрыгал в 11 лет», — прокомментировал прыжок Плющенко.

Титовой девять лет, и она является ученицей Академии Плющенко.

В сентябре 2018-го еще один ученик академии Артур Дмитриев впервые в истории фигурного катания исполнил на соревнованиях каскад из тройных лутца и флипа. Элемент был выполнен на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе.

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