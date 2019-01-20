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Россия построит лунный «Союз» за свой счет

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Россия разработает космический корабль «Союз» для полетов к Луне на собственные средства. Об этом агентству РИА Новости рассказал высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник прокомментировал заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что американское космическое агентство попросило российских коллег создать собственную транспортную систему для полетов к спутнику Земли. В этом случае НАСА примет лунный «Союз» резервным вариантом.

По словам источника, предусматривается, что все работы будут оплачиваться российской стороной, НАСА не будет финансировать данный проект. Ни «Роскосмос», ни НАСА данную информацию не прокомментировали.

11 января стало известно, что проект федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны предварительно оценивается в триллион рублей. Транспортная система под названием «Енисей» для полетов к Луне и Марсу должна будет выводить на орбиту до 100 тонн грузов. Первый пуск «Енисея» запланирован на 2028 год.

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