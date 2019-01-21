Побитый Нурмагомедовым боец захотел реванша

Американский боец UFC Эл Яквинта заявил о желании устроить бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит MMA Junkie.

«Я хочу подраться с кем-то выше себя по рейтингу. Пусть это будут Тони Фергюсон, Конор Макгрегор или Дастин Порье. Победа над любым из этих парней даст мне возможность провести реванш с Хабибом, к которому я действительно готов. Я знаю, что на этот раз борьба будет совсем другой», — заявил Яквинта.

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По мнению бойца, он достоин реванша больше, чем Макгрегор. «Я надеюсь, что получу этот бой. Я знаю, что смогу сделать многое против такого сильного противника», — отметил он.

Яквинта и Нурмагомедов встречались в апреле 2018 года. Российский боец победил американца единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе. На UFC 229 россиянин подтвердил свой статус, защитив титул в бою с Макгрегором.

На счету Яквинты 19 побед, четыре поражения и один бой, завершившийся вничью. В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в профессиональной карьере в ММА.

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