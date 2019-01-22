Усэйн Болт окончательно ушел из спорта

Ямайский спринтер Усэйн Болт, ставший футболистом после ухода из легкой атлетики, объявил о завершении карьеры. Слова спортсмена приводит ESPN.

Спортсмен до ноября играл за австралийский «Сентрал Кост Маринерс» и назвал этот период «хорошим опытом». «Я правда наслаждался тем, что был в команде. Это было весело, пока это продолжалось», — заметил Болт.

По словам ямайца, спортивная жизнь для него на этом закончилась, а теперь он собирается развивать свой бизнес. «Сейчас я просто стараюсь вмешиваться во все и быть бизнесменом», — сказал бегун.

Болт заключил контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в июле 2018 года, однако не играл за команду в официальных матчах. Клуб собирался предложить ему контракт с зарплатой в 150 тысяч долларов в год, однако сам ямаец хотел получать три миллиона. В итоге стороны не пришли к соглашению. Начать карьеру в европейском футболе Болту предлагала мальтийская «Валетта», однако и с этой командой договориться не удалось.

Спортсмен является 8-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира в беге на 100 метров. Ему принадлежат мировые рекорды в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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