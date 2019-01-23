Россияне вручили многомиллионный иск Макларену

Группа российских спортсменов вручила иск о защите чести и достоинства канадскому юристу Ричарду Макларену, составившему доклад о существовании в России допинг-системы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Во главе группы встал Вениамин Бут, бывший президент Федерации гребного спорта России. Спортсмены считают себя несправедливо пострадавшими из-за публикации доклада Макларена и хотят взыскать с него около 6 миллионов канадских долларов (около 300 миллионов рублей).
Отмечается, что документы были переданы в Верховный суд канадской провинции Онтарио еще в июле 2018 года, однако по местным законам истцы были обязаны самостоятельно уведомить ответчика о начале процесса. На это россиянам понадобилось полгода. Теперь суд может открыть делопроизводство.
19 января Макларен предположил, что после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории будут выявлены новые случаи применения россиянами запрещенных препаратов. «На мой взгляд, речь идет о 300 или даже 600 случаях нарушений антидопинговых правил», — предположил канадец.
Юрист руководил процессом создания специального доклада по заказу Всемирного антидопингового агентства. В своей работе он опирался в основном на показания бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова. Доклад о российской государственной допинговой системе был опубликован в двух частях, по его результатам страна подверглась санкциям. В частности, сборная России не смогла принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Допущенные до Игр отечественные спортсмены состязались в статусе «олимпийских атлетов из России».