Россияне вручили многомиллионный иск Макларену

Группа российских спортсменов вручила иск о защите чести и достоинства канадскому юристу Ричарду Макларену, составившему доклад о существовании в России допинг-системы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Во главе группы встал Вениамин Бут, бывший президент Федерации гребного спорта России. Спортсмены считают себя несправедливо пострадавшими из-за публикации доклада Макларена и хотят взыскать с него около 6 миллионов канадских долларов (около 300 миллионов рублей).

Отмечается, что документы были переданы в Верховный суд канадской провинции Онтарио еще в июле 2018 года, однако по местным законам истцы были обязаны самостоятельно уведомить ответчика о начале процесса. На это россиянам понадобилось полгода. Теперь суд может открыть делопроизводство.

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19 января Макларен предположил, что после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории будут выявлены новые случаи применения россиянами запрещенных препаратов. «На мой взгляд, речь идет о 300 или даже 600 случаях нарушений антидопинговых правил», — предположил канадец.

Юрист руководил процессом создания специального доклада по заказу Всемирного антидопингового агентства. В своей работе он опирался в основном на показания бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова. Доклад о российской государственной допинговой системе был опубликован в двух частях, по его результатам страна подверглась санкциям. В частности, сборная России не смогла принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Допущенные до Игр отечественные спортсмены состязались в статусе «олимпийских атлетов из России».

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