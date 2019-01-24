На Украине поверили в бегство Мадуро в Россию

Украинское информагентство УНИАН и издание «Диалог.UA» сообщили о бегстве в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ссылаясь на фотографию журналиста Семена Пегова с военным экспертом Алексеем Леонковым, похожим на латиноамериканского политика.

Фото: страница WarGonzo во «ВКонтакте» 1 /2

В своем Telegram-канале Пегов опубликовал селфи с Леонковым, пошутив, что «Мадуро уже в Москве» и «готовится к эфиру на одном из федеральных каналов». Позднее он заметил, что украинские СМИ на основе его поста написали несколько новостей о приезде венесуэльского президента в Россию.

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«Юмор оценили все. Кроме украинских СМИ. Это многое говорит об их компетенции», — добавил журналист.

В Венесуэле на фоне экономического упадка продолжается политический кризис, активизировавшийся после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро и получил признание со стороны США, Канады, нескольких латиноамериканских и европейских государств. Россия, тесно сотрудничающая с Каракасом, высказалась в поддержку действующей власти. Вопрос о предоставлении Мадуро убежища Кремль счел неуместным.

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