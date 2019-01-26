Российская пара завоевала серебро в танцах на льду на чемпионате Европы

Российские фигуристы Иван Букин и Александра Степанова выиграли серебро в танцах на льду на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняла французская пара — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. В общей сложности они набрали 217,98 балла. Результат россиян — 206,41 балла. Бронза досталась представителям Италии — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Ранее 26 января российский фигурист Александр Самарин выиграл серебро в мужском одиночном катании. А днем ранее сразу две российские фигуристки оказались в призерах в женском одиночном катании. Золото завоевала 16-летняя Софья Самодурова, а серебряную награду выиграла Алина Загитова.

Степанова и Букин завоевали бронзу на чемпионате Европы в 2018 году.

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