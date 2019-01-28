Россиянин захотел получить 1,5 миллиона с помощью больных ДЦП

Житель Алтайского края выставил на продажу 200-рублевую банкноту за 1,5 миллиона рублей. Объявление с «необычной купюрой» размещено на сайте Avito.

Большую стоимость купюры он объясняет ее уникальностью. По его словам, она отличается от остальных банкнот этого номинала, выпущенных в серии АА, размером. Она якобы на два миллиметра длиннее и имеет другие отличительные особенности. При этом она не является фальшивой.

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«Сразу предупреждаю, какой будет вопрос в сообщении такой будет и ответ на него (если сабираетесь хамить то лучше ненадо, таких писарей посылаю на ..... с наилучшими пожеланиями в дорогу и попутным ветром в спину)», — написал пользователь Вячеслав (орфография и пунктуация оригинала сохранены — «Лента.ру»).

Деньги (конкретно один миллион рублей), вырученные от продажи, барнаулец якобы планирует потратить на детей, страдающих от ДЦП. Автор объявления заранее предупредил, что не собирается отвечать «неадекватным людям». Также мужчина продает бревенчатый дом на участке размером в 4 сотки почти за такую же сумму, как и купюру номиналом 200 рублей.

Купюру номиналом 200 рублей ввели в оборот в октябре 2017 года. Ввод новой банкноты объяснили упрощением денежных операций и изъятием ветхих купюр из оборота. С двух сторон банкноты изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. После появления 200-рублевых купюр стало известно о случаях покупки новых банкнот в российских городах за стоимость в полтора раза больше номинала (300 рублей).

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