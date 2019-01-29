Перуанец из «Локомотива» вспомнил о «страшном времени»

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан вспомнил, как в 2017 году после возвращения из расположения национальной сборной Перу полетел в Хабаровск на матч чемпионата России. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

Футболист назвал этот период «страшным временем». Он рассказал, что сначала полетел в Новую Зеландию, чтобы в составе сборной встретиться с местной национальной командой, оттуда отправился в столицу Перу Лиму, а уже оттуда вернулся в Москву. Через восемь дней после этого «Локомотив» полетел в Хабаровск, где играл на морозе.

Объясняя, как ему удалось справится, Фарфан заметил: «Очень-очень сложно. Спасают фильмы, музыкальные подборки и максимально много сна».

Всего за ноябрь 2017 года перуанец пролетел 46,7 тысячи километров. Это превышает длину земного экватора.

За «Локомотив» Фарфан играет с января 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России в 2018 году.

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