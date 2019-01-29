Россия посоветовала другим странам отказаться от вторжения в Венесуэлу

Россия призвала другие страны отказаться от военного вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Россия настаивает на том, чтобы те, у кого есть замыслы, планы, идеи, какие-то предположения о том, что такое вмешательство целесообразно, чтобы эти политики и ответственные государственные деятели от них отказались», — заявил Рябков.

Политик отметил, что в прошлом противоправное вмешательство во внутреннюю политику государств часто приводило к кровопролитию. Он призвал избежать этого сценария в Венесуэле.

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Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты открыто пытаются свергнуть законную власть в Венесуэле, грубо нарушая нормы международного права.

28 января в Москве опровергли информацию о том, что Россия обеспечила охрану избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также данные о переброске в республику 400 бойцов из России.

23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Москва поддержала президента Николаса Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро, который состоялся 24 января, назвал нарушением норм международного права вмешательство других стран в ситуацию в республике. Он также призывал решить вопрос мирным путем.

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