Тренер спас хоккеисту жизнь

Тренер команды «Союз» Иван Орлов во время матча в рамках Федеральной хоккейной лиги спас игроку жизнь. Видео появилось на странице турнира во ВКонтакте.

В одном из эпизодов хоккеист «Союза» Дмитрий Тутуркин столкнулся с соперником, который сбил его с ног. Хоккеист проехал еще несколько метров, ударился головой о борт и потерял сознание. Тренер подбежал к игроку и оказал первую помощь.

Орлов рассказал, что у Тутуркина сомкнуло челюсть. Ему при помощи других хоккеистов удалось открыть пострадавшему рот и начать заводить дыхание. Тренеру удалось сделать это с десятого толчка. «В общей сложности без дыхания игрок находился около минуты», — рассказал Орлов в интервью изданию «В городе N».

На данный момент Тутуркин находится в больнице. У него сломаны ребра и ключица.

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