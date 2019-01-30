Песков прокомментировал ситуацию с переводчиками на G20

Комментировать присутствие или отсутствие чьих-либо переводчиков на официальных мероприятиях не является делом Кремля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 30 января.

«На полях саммита у Путина было огромное количество эпизодического общения в кулуарах "на ногах". (...) С президентом Путиным его переводчик находится постоянно — вот это наше дело и здесь у нас полная стабильность и полный порядок», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались на G20 в Аргентине без участия американского переводчика.

14 января члены палаты представителей Конгресса США заявили о намерении вызвать на допрос переводчиков Трампа, работавших на его встрече с российским коллегой на саммите. Возможность этого они планировали обсудить с юристами.

За день до этого газета Washington Post сообщила, что республиканец дал своему переводчику указание хранить в секрете содержание встречи и забрал у него рабочие документы.

Дональд Трамп заверил, что не пытался утаить какую-либо информацию, и никакие документы не забирал. Он подчеркнул, что никогда не работал в интересах Москвы.

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