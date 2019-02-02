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Кот прервал матч Английской премьер-лиги и сорвал овации болельщиков

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Матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» прервали из-за выбежавшего на поле кота. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте Sky Sports Premier League.

Стюарды не пытались поймать кота, а футболисты и судьи в центральном круге дожидались, пока он покинет газон. Спустя какое-то время животное скрылось в подтрибунном помещении под овации болельщиков.

«Кот провел больше времени на половине поля "Вулверхэмптона", чем игроки "Эвертона"», — прокомментировал запись пользователь John M.

«Он движется быстрее футболистов "Эвертона"», — согласился Nick Rockall.

Встреча завершилась поражением «Эвертона» со счетом 1:3. После 25 туров команда с 33 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 38 очками идет седьмым.

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