Нурмагомедов допустил примирение с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов допустил, что в будущем сможет помириться с ирландцем Конором Макгрегором и пожать ему руку. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кто мы такие, чтобы не прощать людей, если всевышний нас прощает? Много раз случается так, что люди с разногласиями приходят к миру», — отметил Нурмагомедов.

Боец признал, что в настоящий момент их с Макгрегором примирение маловероятно, но возможно в будущем. Нурмагомедов сказал, что не считает себя обидчивым человеком. «Я показал все как внутри клетки, так и за ее пределами», — заключил он.

В октябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После окончания поединка россиянин затеял драку с секундантами соперника. Атлетическая комиссия штата Невада наказала всех участников конфликта. Нурмагомедов отстранен от боев на девять месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов. В процессе раскрутки поединка Макгрегор не раз задевал оппонента, высмеивая его вероисповедание и критикуя его отца.

Нурмагомедов остается непобежденным. Российский боец выиграл все 27 поединков в профессиональной карьере.

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