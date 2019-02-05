Башмет пожаловался на плохое самочувствие после пожара в «звездном доме»

Российский альтист и дирижер Юрий Башмет не выступил на пресс-конференции из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает «Комсомольская правда» во вторник, 5 февраля.

Отмечается, что он приехал на мероприятие в ТАСС, посвященное XII Зимнему международному фестивалю искусств, однако так и не вышел пообщаться с журналистами. У артиста внезапно поднялось давление.

4 февраля случился пожар в доме дореволюционной постройки на Никитском бульваре. В результате инцидента погибли восемь человек, среди них — двое детей. В здании находятся квартиры Башмета, а также актрисы Ингеборги Дапкунайте и оперной певицы Любови Казарновской.

Юрий Башмет — народный артист СССР, руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы» и симфонического оркестра «Новая Россия».

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