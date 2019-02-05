На Украине раскрыли «разваливающий страну миф»

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг — миф, который разваливает экономику Украины. Об этом рассказал бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

«Многие думают, что субсидии — это такой подарок с неба, и вам ничего не нужно делать, чтобы их получить. Это огромный миф Украины, который разрушает экономику страны. Субсидии не берутся из воздуха, они берутся из бюджета, куда граждане платят налоги. Наши налоги идут на то, чтобы закрыть теневые схемы», — сказал Кучеренко.

Экс-министр отметил, что в субсидиях на оплату ЖКХ нуждается 60 процентов населения Украины. По его словам, это самый высокий показатель в мире.

4 февраля в Верховную Раду был внесен законопроект, который предусматривает списание всех долгов за жилищно-коммунальные услуги для украинцев по состоянию на начало 2019 года. Как отмечают авторы инициативы, задолженность населения за газ, водоснабжение и электроэнергию с 2014 года выросла в четыре раза из-за многократного повышения тарифов и составляет 55,6 миллиарда гривен (2 миллиарда долларов).

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