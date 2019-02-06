В новом трейлере «Дамбо» показали полет ушастого слона

В сети появился новый трейлер фильма Тима Бертона «Дамбо». Видео с русским дубляжом опубликовано на YouTube-канале «Disney Россия».

Как показано в трейлере, в цирке внезапно рождается ушастый слоненок, которого окружающие называют загадочным и волшебным. Работники хотят нажиться на нем, поэтому со временем животное становится звездой и показывает трюки, взлетая с трамплина при помощи своих больших ушей.

На видео можно увидеть Колина Фаррелла, Шэрон Руни, Дэнни ДеВито и Майкла Китона. Кроме того, в фильме снялись такие артисты, как Ева Грин, Алан Аркин, Деобиа Опарей и Сэнди Мартин.

Другой трейлер «Дамбо» был опубликован в ноябре 2018 года. Тогда многие пользователи назвали ролик безумно милым и рассказали, что он заставил их прослезиться.

Мировая премьера киноленты состоится 27 марта. В России фильм выйдет на следующий день, 28 марта.

Оригинальный мультфильм студии Disney вышел на экраны в 1941 году. Он получил приз Каннского кинофестиваля как лучший анимационный фильм и премию «Оскар» за лучший саундтрек для музыкальных картин.

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