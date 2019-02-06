Футболист заработал в России десятки миллионов евро и потребовал еще

Бывший футболист казанского «Рубина» турок Гекдениз Карадениз обратился в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на задолженность клуба по зарплате. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Казанский клуб не выплатил футболисту заработную плату за два с половиной месяца. Месячный оклад игрока составлял 250 тысяч евро. Кроме того, футболист рассчитывает получить проценты в размере около пяти миллионов рублей и обязать казанцев уплатить подоходный налог. Таким образом, чтобы удовлетворить требования Карадениза, «Рубину» придется потратить 85 миллионов рублей.

В клубе уже отреагировали на требования игрока. По словам генерального директора Рустема Сайманова, «Рубин» не отказывается от своих обязательств. Тем не менее, функционер напомнил, что за время выступлений за казанцев Карадениз заработал почти 30 миллионов евро. «В трудный для нас период хотелось бы, что Гекдениз проявил понимание», — подчеркнул он.

По данным «Бизнес Online», у клуба не утвержден бюджет на 2019 год. Из-за отсутствия средств на счетах жалоба Карадениза может привести к различным санкциям в отношении «Рубина». В частности, к запрету на регистрацию новичков.

Карадениз выступал за российский клуб с 2014 по 2018 год. Он дважды становился чемпионом России в составе казанцев. В мае 2018-го турок завершил карьеру. Номер игрока был выведен казанцами из обращения.

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