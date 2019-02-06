Власти Хакасии отказались раскрывать размер премий чиновникам

Правительство Хакасии отказалось раскрывать абсолютный размер премий чиновникам в ответ на запрос депутата Верховного совета республики Дениса Бразаускаса («Коммунисты России»). Об этом в среду, 6 февраля, сообщает ТАСС.

Запрос на имя главы Хакасии Валентина Коновалова «Коммунисты России» отправили 21 января. В обращении говорилось о неуместности «новогодних премий и без того богатым бюрократам от КПРФ».

Скандал в регионе возник после появления в СМИ фотографии документа о премировании 14 членов республиканского правительства в размере 200 процентов от месячного оклада. Больше всего негодование в обществе вызвала история с замглавы Хакасии и постоянного представителя республики в Москве Юлией Исмагиловой, которая якобы получила премию в размере 300 процентов от месячного оклада. В свою очередь, чиновница опровергла данные о получении одного миллиона рублей.

На фоне публикаций о чрезмерных выплатах была уволена замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова. 31 января по собственному желанию от полномочий отказался советник главы республики по правам человека Михаил Афанасьев. Он обвинил региональное правительство в нарушении прав человека.

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