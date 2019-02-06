Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам

В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

По ее словам, с марта 2018 года полицейские за денежное вознаграждение или по указанию начальства фиктивно принимали экзамены у мигрантов.

Оперативное видео с камер наблюдения опубликовано на YouTube-канале СК.

Следком

На кадрах помещение ГИБДД, где идет прием экзаменов у кандидатов в водители. Вместо них на вопросы компьютерной программы заранее отвечали сами сотрудники ГИБДД.

Следствием установлены 167 человек, которые незаконно купили права. Многие из них работали таксистами. Теперь их водительские удостоверения будут аннулированы.

В двух подразделениях ГИБДД прошли обыски, трое сотрудников полиции помещены под домашний арест. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

В МВД начали служебную проверку, сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного главка Татьяна Петрова.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники, в случае установления их вины, будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — сказала она, добавив, что спецоперация по пресечению незаконной выдачи прав проводилась сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД.

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