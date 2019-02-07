Главный томский лесник объявил войну шелкопряду и поплатился

В отношении начальника департамента лесного хозяйства Томской области Михаила Малькевича возбуждено уголовное дело по части первой статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК России, сообщает «МК-Томск».

В департаменте лесного хозяйства областной администрации прошли обыски и выемка документов. Оперативные мероприятия провели сотрудники томских отделений УФСБ и Следственного комитета.

Следователи подозревает чиновника в том, что действуя в интересах частной компании «РТК», с руководством которой Малькевич находился в дружественных отношениях, главный лесничий заключил три государственных контракта на борьбу с сибирским шелкопрядом. Общая сумма договоров — 258 миллионов рублей. Чиновник, по мнению следствия, знал о том, что фирма «РТК» не имеет возможности самостоятельно выполнить работы по данным контрактам. Поэтому компания заключила договора субподряда на выполнение этих же работ с «Авиакомпанией "Феникс"» по более низкой стоимости.

Таким образом, фактическая разница между основными государственными контрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей. Как замечает «МК-Томск», это как раз и есть «банальные» 10 процентов. Тем самым, по мнению Следственного комитета, именно на эту сумму бюджету Томской области был причинен ущерб. «Авиакомпания "Феникс"», ранее имела регистрацию в Красноярском крае, где прежде работал Михаил Малькевич, — отмечает газета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



