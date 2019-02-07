Блогер разделила людей на мужчин и женщин и лишилась заработка

Популярную онлайн-геймершу HelenaLive забанили на Twitch после того, как в ходе прямой трансляции она заявила, что есть только два пола — мужской и женский. Об этом девушка сообщила в ролике на YouTube.

Она обратилась за помощью к своим поклонникам через Twitter. По ее словам, учетная запись была заблокирована из-за «оскорбительных для транссексуального сообщества» комментариев. HelenaLive утверждает, что это связано с ее убежденностью в том, что «существует только два пола».

В письме, которое Twitch отправил геймерше, говорилось, что она не впервые демонстрирует поведение, не соответствующее правилам потокового сервиса. За последние два месяца нетерпимость была замечена за ней дважды, утверждает компания.

«Ваше недавнее поведение доказало, что вы не понимаете, что такое выражение ненависти и как оно может повлиять на сообщество на вашем канале», — заключили авторы письма.

HelenaLive считает, что модераторы Twitch неправильно трактовали ее слова. «Я специально сказала, что нормально, если мужчина хочет быть женщиной, а женщина хочет быть мужчиной, вы не можете быть чем-то средним», — сказала она в видео на YouTube, объясняя блокировку. Геймер считает, что стриминговый сервис поступает неправильно, запрещая ей исповедовать свои убеждения.

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