Глава UFC отреагировал на новый ультиматум Нурмагомедова

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал заявление Хабиба Нурмагомедова о намерении не выходить в октагон до тех пор, пока длится дисквалификация его партнеров по команде. Слова главы организации приводит MMA Junkie.

«Я слышал от СМИ и от фанатов Хабиба о том, что он отказывается от выступлений без своих друзей. Но лично мне он об этом не говорил. Я дождусь момента, когда мы поговорим один на один и проясним этот вопрос. Тогда и решим, что делать дальше», — заявил Уайт.

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Глава UFC также высказался о возможных соперниках Нурмагомедова. По его словам, лучшим вариантом для бойца станет поединок против Тони Фергюсона.

В октябре прошлого года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора. После поединка российский боец напал на секундантов соперника, спровоцировав массовую драку. В ней приняли участие партнеры дагестанца по команде — Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов. Из-за этого бой Тухугова в UFC был отменен. В ответ на это Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум: пообещал уйти из организации, если к Тухугову будут применены жесткие санкции.

В результате инцидента участники были наказаны штрафами и дисквалификациями. Нурмагомедов получил девятимесячное отстранение от Атлетической комиссии штата Невада. Он должен вернуться в октагон в июле 2019 года. Чемпион UFC заявил, что не будет драться до тех пор, пока отстранены Нурмагомедов и Тухугов. Их дисквалификация истекает в октябре.

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