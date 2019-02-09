Суслик достал российским археологам клад

Археологи Марийского госуниверситета смогли обнаружить клад при помощи суслика. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

В ходе раскопок в Астраханской области на территории Селитренного городища ученые нашли серебряные монеты конца XIV века. Животное, встретившее на своем пути холщовый мешочек с ценными предметами, вытолкнуло его из-под земли.

Специалисты также провели исследования в Красноярском крае. Там они обнаружили золотую монету, которую отчеканили в 27-м году нашей эры. Отмечается, что ее создали в Боспорском царстве — античном государстве, которое образовалось, когда объединись греческие города на Керченском и Таманском полуостровах.

Селитренное городище, где были сделаны находки, является развалинами города, существовавшего в XIV-XV веках. Место имеет статус памятника археологии федерального значения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



