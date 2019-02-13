Сирийцев-разведчиков арестовали в Германии из-за пыток заключенных

Полиция арестовала в Германии двух граждан Сирии, подозреваемых в совершении преступлений против человечности во время работы в разведывательных службах. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении офиса генпрокурора Германии говорится, что мужчин подозревают в том числе в пытках заключенных. Сообщается, что 56-летний Анвар Р. и 42-летний Эйад А. были арестованы в Берлине и земле Рейнланд-Пфальц. Оба они работали в Дамаске и покинули Сирию в 2012 году.

Как отмечается, Анвар Р. был высокопоставленным сотрудником сирийской разведки — главой так называемого следственного отдела. Считается, что он непосредственно руководил различными действиями в отношении задержанных, в том числе отвечал за применение систематических и жестоких пыток. В частности, его подозревают в истязаниях активистов оппозиции в 2011-2012 годах.

Второй сириец, вероятно, работал в отделе Анвара. Ему вменяют помощь в убийстве двоих человек, а также в пытках по меньшей мере 2 тысяч человек в период с июля 2011-го по январь 2012 года.

Указывается, что их арестовали после того, как другой сириец был взят под стражу по схожим обвинениям во Франции.

Reuters отмечает, что Германия, Норвегия и Швеция — три единственных европейских страны, которые могут преследовать и судить за военные преступления, совершенные за границей.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

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