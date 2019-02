Восхитившие Илона Маска «Жигули» изъяли

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, который переделал шестую модель «Жигулей» для езды задом наперед, чем восхитил американского бизнесмена Илона Маска. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказали журналистам в Главном управлении МВД по Ставропольскому краю, водителем транспортного средства оказался 18-летний житель Невинномысска. На молодого человека составили три административных материала, а машину изъяли и поместили на штрафстоянку.

«Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», — пояснили Ura.ru в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Кроме того, молодого человека наказали за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании.

Ранее в среду Маск на русском языке прокомментировал пост российского телеканала НТВ о необычном автомобиле. К публикации была добавлена подпись And how do you like this, @elonmusk? («И как тебе такое, Илон Маск?»). Бизнесмен ответил: «Хаха офигенно».

В августе 2018 года сообщалось, что иностранные пользователи социальных сетей оценили популярный в России мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Юзеры шуточно обращались к бизнесмену, публикуя разные безумные изобретения.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!