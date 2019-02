Найдено решение проблемы неудобного сна с партнером

Ford Europe / YouTube

Американский производитель автомобилей Ford презентовал концепт двуспальной смарт-кровати, способной перемещать спящих людей благодаря датчикам давления. Видео с изобретением опубликовано в блоге компании.

По информации на сайте, в основе концепции лежит встроенная в автомобили Ford технология, которая отслеживает дорожную разметку и помогает водителю избежать отклонения от своей полосы во время движения. На ролике видно, как матрас кровати Lane-Keeping Bed отодвигает занявшего половину партнера человека на его прежнее место.

«Многие люди оставляют своему партнеру меньше места, чем есть у маленького ребенка в односпальной кровати. Будучи наиболее уязвимыми во сне, мы запрограммированы просыпаться всякий раз, когда что-то или кто-то неожиданно к нам прикоснется. Когда кто-то перемещается на вашу сторону, этот защитный механизм срабатывает, вы просыпаетесь и больше не можете заснуть, особенно если ваш партнер спит неспокойно. Я видел, как это разрушило отношения», — прокомментировал независимый эксперт и автор книги How to sleep well («Как спать хорошо») Нейл Стенли.

Кровать Lane-Keeping Bed вошла в серию изобретений Ford Interventions, в которой инженеры используют автомобильные технологии для решения повседневных проблем.

