Россиянин защитил любимую от толпы хулиганов и попал на видео

В метро Санкт-Петербурга группа подростков с газовыми баллончиками напала на молодую пару. Видео инцидента в четверг, 14 февраля, публикует telegram-канал «Следак шепнул».

На кадрах видно, как мужчина защищает свою подругу, отбиваясь молотком от обидчиков. Нападавшие используют баллончики и аэрозольные пистолеты, в конце записи они отступают.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в январе, запись с камер видеонаблюдения помогла полицейским задержать троих подростков. Остальные пока разыскиваются.

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