С полумиллиардного имущества осужденного Улюкаева сняли арест

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего восьмилетний срок за получение взятки в размере двух миллионов долларов, передает РИА Новости.

Обеспечительные меры были отменены после того, как осужденный чиновник выплатил 130 миллионов рублей штрафа.

Судебные слушания прошли без Улюкаева, пожелавшего не участвовать в них. Он сейчас находится в тверской колонии строгого режима.

В декабре 2016 года суд наложил обеспечительный арест на имущество бывшего главы Минэкономразвития. Позже прокурор сообщил, что Улюкаеву и его семье принадлежат четыре квартиры в Москве: двухкомнатные на Малой Лубянке и Воскресенской улице, четырехкомнатная на Малой Бронной и пятикомнатная на Улофа Пальме. Кроме этого, дом с участком в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области, а также дом и земельный участок в Ялте.

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На период следствия были арестованы деньги чиновника и коллекция монет из драгоценных металлов. Общая сумма попавшего под обеспечительную меру имущества — полмиллиарда рублей.

Улюкаева в декабре 2017-го признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы, а также штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, министр требовал от руководства «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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