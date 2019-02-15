Порошенко признался в любви и был обруган

Президент Украины Петр Порошенко был обруган во время своего выступления перед местными жителями у здания Харьковской филармонии, куда он приехал на торжественное открытие учреждения после реконструкции. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале //Accidents news в четверг, 14 февраля.

Украинский лидер признался аудитории в любви, после чего пожилой мужчина выкрикнул из толпы: «Да пошел ты!».

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно вывели харьковчанина из толпы, оттеснив его в арку одного из домов. Отмечается, что полицейские не стали задерживать мужчину из-за большого интереса со стороны других участников собрания, которые снимали происходящее на камеры.

Во время попытки задержания местный житель продолжал выкрикивать оппозиционные лозунги, обращенные к главе государства. В частности, он потребовал вернуть пенсии пенсионерам, обвинив Порошенко в том, что он «набил себе сорок миллиардов».

«Вот так вот сразу задерживают тех, кто не хочет кричать "Дякую!" [Спасибо]», — резюмировал автор видео.

В ноябре украинская журналистка рассказала, что ее уволили из издания «Детектор медиа» после того, как она задала неудобный вопрос главе государства. Сотрудница СМИ уточнила у президента Украины, как он, президент-олигарх, чувствует себя в президентском кресле в стране, где люди выживают, а не живут.

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