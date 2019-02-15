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Медведев нашел способ победить бедность

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал создать социальный портрет бедности в стране. По его мнению, это позволит властям эффективнее бороться с проблемой, а россиянам — выбраться из тяжелой ситуации. Слова главы кабмина приводит РБК.

«Сегодня такими людьми занимаются органы социальной защиты, решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и, в общем, достаточно стандартного набора данных. Это обезличенная картина, а нам нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», — заявил премьер в ходе встречи с губернаторами российских регионов на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи.

Глава правительства убежден, что властям следует пересмотреть подход к оценке бедности, чтобы эффективнее с ней бороться. Медведев подчеркнул, что за чертой бедности в настоящий момент проживают 19 миллионов человек — доходы всех этих граждан не достигают даже прожиточного минимума.

Медведев заявил, что для борьбы с бедностью надо понять человека, который живет в бедности: его образование, состояние здоровья, потребности и так далее. «При современных технологиях сделать это абсолютно несложно», — уверен премьер. Глава правительства отметил, что таким людям необходимо оказывать адресную помощь: помогать с образованием, улучшать здоровье, а также создать специальные механизмы для малоимущих.

Он призвал расценивать бедность с точки зрения расходов человека, взяв за основу международную практику борьбы с бедностью, а не просто отталкиваться от доходов. Также Медведев объяснил необходимость смены парадигмы подсчета бедности в России: по его словам, многие попадают в список «бедных», потому что официально нигде не работают и скрываются от налогов, да еще и получают социальные пособия от государства.

В четверг, 14 февраля, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России. Им оказалась республика Тыва, где за чертой бедности живут около 41,5 процента населения.

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