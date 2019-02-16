Ударивший россиянина в пах боец захотел поединок с Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (MMA) Мэтт Митрион сообщил о готовности провести поединок с россиянином Федором Емельяненко в Москве. Его слова приводит Sport24.

Митрион заявил, что для него было бы честью провести с Емельяненко бой на его территории. «Это невероятно. Федор, если у тебя есть такое желание, давай сделаем это», — добавил американец.

Митрион уже дрался с Емельяненко летом 2017 года. Тогда он одержал победу нокаутом в первом раунде.

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Американец 16 февраля вышел в октагон в рамках турнира Bellator 215 против россиянина Сергея Харитонова. На 12-й секунде поединка Митрион попал сопернику в пах. После этого российский спортсмен отказался от продолжения боя и покинул октагон на носилках. Поединок был признан несостоявшимся.

В активе 40-летнего Митриона 19 боев, 13 из которых завершились его победой. Емельяненко выиграл 38 боев при шести поражениях.

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