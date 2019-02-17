Иранцы остались без матча «Баварии» из-за женщины-арбитра

Иранский телеканал IRIB отменил трансляцию матча чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Баварией» из-за обслуживавшей встречу женщины-арбитра. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает Deutsche Welle.

Главным арбитром игры была Бибиана Штайнхаус. Иран — исламская республика, и местные законы запрещают показывать по телевидению женщин в неподобающей одежде (в том числе шортах). В связи с этим матч был снят с эфира.

Отмечается, что в фильмах сцены с участием неподобающе одетых женщин удается скрыть, но во время трансляции футбольного матча Штайнхаус постоянно появлялась бы в кадре.

«Аугсбург» и «Бавария» сыграли 16 февраля, мюнхенцы победили со счетом 3:2. Они дважды уступали по ходу встречи, но сумели выиграть благодаря голу Давида Алабы.

39-летняя Штайнхаус стала первой женщиной, допущенной до работы главным арбитром в матчах высшего дивизиона чемпионата Германии. Ее дебют в этом качестве состоялся в сентябре 2017 года, она получила назначение на игру между «Гертой» и «Штутгартом».

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