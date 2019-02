Ньюйоркцы собрались приравнять насмешки над прической к расизму

Нью-Йоркская комиссия по защите прав человека (New York City Commission on Human Rights) объявила, что отныне все угрозы, наказания, понижения в должности или увольнения, связанные с прической человека, будут приравниваться к расизму. Об этом сообщает New York Times.

Изменения в законе вводятся с целью защиты чернокожих от дискриминации и распространяются на всех жителей Йью-Йорка. Таким образом горожан, в частности афроамериканцев, поощряют сохранять свои «естественные прически», такие как дреды, кудри или афрокосички, а также позволяют отказаться от стрижки волос.

Материалы по теме Звездная ночь Эти чернокожие женщины поставили мир на колени

По мнению комиссии, прическа — неотъемлемая культурная особенность расы и должна быть защищена городским законодательством.

Для лиц, нарушивших закон, предусмотрен штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Отмечается, что издание получило информацию до ее официальной публикации.

В феврале итальянский модный дом Gucci выпустил новый джемпер и тут же получил обвинение в расизме. На сайте бренда появился черный свитер-балаклава с красной окантовкой в виде крупных губ на воротнике и прорезью для рта посередине. Когда фотографии свитера появились в соцсетях, тысячи пользователей сделали репосты, обвиняя Gucci в глумлении над чернокожими.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!