В лесу устроили охоту на российских полицейских

В Приморье инспектор охотнадзора преследовал, по предварительным данным, сотрудников полиции, заподозренных в незаконной охоте. Об этом сообщил РИА Новости глава объединенной дирекции Лазовского государственного природного заповедника имени Капланова и национального парка «Зов тигра» Владимир Арамилев.

По его словам, во время патрулирования территории инспектор увидел автомобиль, выезжающий из лесного массива, и пытался его остановить. Однако машина скрылась. Позже сотрудник охотнадзора догнал ее в поселке Моряк-Рыболов, и когда он попытался блокировать автомобиль на обочине, в его машину врезался другой автомобиль марки Land Cruiser — внедорожник ударил машину инспектора в боковую часть и помял ее.

Арамилев отметил, что машина, которую инспектор преследовал, «без опознавательных знаков, но она служебная», а люди внутри нее были в форме полицейских.

Директор заповедника не сомневается, что подозреваемые занимались браконьерством, так как сроки законной охоты закончились.

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На место инцидента выехали начальник пункта полиции, следственно-оперативная группа и наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю. Там отметили, что по данному инциденту проводится проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства происшествия. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для принятия решения в соответствии с законодательством России, добавили в ведомстве.

О произошедшем также известно в администрации Приморья.

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