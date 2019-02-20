В послании Путина услышали угрозы Европе

В НАТО увидели в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию угрозы в отношении Европы. Об этом заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет, передает РИА Новости.

«Российские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы», — подчеркнул он. По словам Казалета, в НАТО призывают Москву соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также не желают новой гонки вооружений. Он добавил, что Россию уже много раз призывали наглядно уничтожить ракеты, нарушающие соглашение.

Чиновник отметил, что в настоящее время альянс оценивает последствия нарушения договора Россией. При этом любой ответ стран-членов будет единым и взвешенным. «НАТО не намерена развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе», — подчеркнул Казалет.

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Ранее 20 февраля во время послания Федеральному собранию президент России указал, что ДРСМД прямо и грубо нарушает Вашингтон. По его словам, при размещении американцами ракет в Европе Москва будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично: создать и развернуть вооружения, которые можно использовать в том числе «в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов».

2 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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