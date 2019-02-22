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«Реал» уговорил Модрича остаться

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Мадридский «Реал» и полузащитник Лука Модрич согласовали новый контракт. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, хорват согласился продлить соглашение с клубом до 2021 года. Таким образом, к моменту окончания договора игроку будет 36 лет. Срок действующего контракта Модрича истекает летом 2020 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что полузащитник отверг предложение «Реала» о новом контракте. Он ждал, что клуб предложит ему улучшенные условия и в то же время изучал вариант с переходом в миланский «Интер». Помимо этого Модричем интересовался туринский «Ювентус».

Модрич — лучший футболист 2018 года. Он получил «Золотой мяч» от журнала France Football, а также награду The Best от Международной федерации футбола. В прошлом году он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной завоевал серебряные медали чемпионата мира.

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