Борец рванул к трибунам и учинил массовую драку

Бразильский борец Эрберт Сантуш спровоцировал драку на турнире по бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars. Об этом сообщает BJJ Eastern Europe.

Сантуш в финале турнира встретился с соотечественников Фелипе Пеньей. Во время схватки Сантуш, по всей видимости, травмировал колено. Он присел на край борцовского мата и начал на повышенных тонах разговаривать с секундантами Пеньи. После того, как схватку было решено возобновить, бразилец сорвался с места и устремился к трибунам, после чего завязалась массовая драка. Видео эпизода опубликовано в Instagram-аккаунте Jiujitsustyle.

Чемпион мира в данной дисциплине Сантуш имеет спорную репутацию в Бразилии и неоднократно участвовал в различных потасовках на соревнованиях.