Сборная России стала второй на чемпионате Европы по биатлону

Сборная России заняла второе место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону, завершившемся в Белоруссии 24 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские спортсмены завоевали две золотые медали, два серебра и одну бронзу. Победу праздновала команда Швеции, в их активе — три золотые награды, два серебра и одна бронза. Третья строчка в зачете досталась представителям Норвегии.

Золотые награды россиянам принесли Евгения Павлова с Дмитрием Малышко (в супермиксте) и Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая первой в гонке преследования в заключительный соревновательный день.

Серебряные награды также на счету Юрловой-Перхт (спринт) и Матвея Елисеева (в гонке преследования). Бронзовую медаль выиграл Малышко в спринте.

Таким образом, сборная России выступила удачнее, чем на прошлогоднем турнире. Тогда российские биатлонисты заняли третью строчку в медальном зачете, уступив второе место украинским спортсменам.

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