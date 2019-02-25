Двухметровый смертоносный португальский кораблик напугал австралийцев

dailymail.co.uk

В австралийском штате Квинсленд обнаружили на берегу моря огромный португальский кораблик — ядовитое морское существо. На ролик, снятый очевидцем, обратил внимание таблоид Daily Mail.

Серфер нашел кораблик, превышающий два метра в длину, после прошедшего тропического циклона Ома. На опубликованных в Facebook кадрах Нил Камерон (Neal Cameron) демонстрирует длину и внешний вид существа, разложив его на доске для серфинга. «Циклон выносит на берег гигантских португальских корабликов… Эта доска длиной в 2,4 метра… Всем спасаться!» — подписал автор ролика.

Комментаторы принялись обсуждать реальность существования подобной особи. «Она реальна? Тогда я ни ногой в океан, раз так», — писали одни. «В детстве мы с друзьями дрались португальскими корабликами во время купания. Готов поклясться, один из нас был бы трупом, найди мы такую громадину», — рассуждали другие.

Португальский кораблик — плавающая колония полипов и медузоидных существ, образующих единый организм. Обитает в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. При соприкосновении с его ядовитыми щупальцами, достигающими в длину 30 метров, человек может получить сильный ожог. У жертвы могут опухнуть или онеметь конечности, а также начаться паралич, который смертельно опасен при нахождении под водой.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!