Россиян решили спасти от кредитного рабства

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения планируют внести в Госдуму во втором квартале и принять до конца 2019 года, передают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По его словам, новые правила предполагают запрет для банков на выдачу займов, если на их погашение уходит более 50 процентов семейного бюджета. Отмечается, что инициатива вызвала негативную реакцию со стороны финансовых организаций, которым удалось затянуть разработку закона.

По словам представителей банков, на практике норму будет сложно реализовать: учитывая распространенность «серых» зарплат, зачастую непросто определить реальный уровень доходов.

По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году 12 процентов заемщиков тратили на погашение кредитов более половины семейного дохода. Расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12 процентов заемщиков.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что за последние пять лет падение доходов россиян привело к кредитному буму, который может стать огромным пузырем на рынке потребительских займов.

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