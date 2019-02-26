Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в Instagram-аккаунте назвал ошибку, которую он совершил при подготовке к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Макгрегора, у него всегда были хорошо развиты атакующие навыки, однако перед поединком он решил сосредоточиться на обороне. «Я тренировался защищаться и совершенно забросил атаку. Я позволил людям со стороны влиять на собственные решения. Почему я забросил атаку? Не знаю, о чем я тогда думал», — рассказал ирландец.

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Боец добавил, что больше не допустит подобных ошибок. «Сейчас я собираюсь буквально рвать всех этих людей на части, просто посмотрите. Одного за другим», — сказал он.

В октябре прошлого года на турнире UFC 229 Макгрегор проиграл Нурмагомедову. Россиянин сохранил пояс чемпиона организации в легком весе. После поединка Нурмагомедов подрался с секундантами соперника, а его угловые устроили потасовку с Макгрегором.

В результате атлетическая комиссия Невады отстранила Макгрегора от боев на шесть месяцев и оштрафовала на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев.

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