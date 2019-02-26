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«Яндекс.Такси» накажут за избитую водителем россиянку

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Роспотребнадзор планирует наказать «Яндекс.Такси» за инцидент с жительницей столицы Ольгой Садвокасовой, которую избил водитель, приехавший на машине с символикой агрегатора, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 26 февраля.

Как оказалось, предполагаемый виновник нападения — 47-летний Сергей Фомин — никакого отношения к компании не имел, но, по мнению представителей ведомства, это не освобождает ее от ответственности за введение клиента в заблуждение (часть 2 статьи 14.7 КоАП РФ).

Компании грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Женщина вызвала машину через приложение «Яндекс.Такси» в ноябре прошлого года. В ходе поездки Садвокасова сделала водителю несколько замечаний относительно стиля вождения, после чего тот ее избил.

В результате у женщины диагностировали перелом носа и ноги. В полиции по факту произошедшего возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК). Имя и фамилия таксиста были установлены, однако разыскать его самого не удалось.

Агрегатор отказался нести ответственность за водителя из-за чего в конце прошлого года Садвокасова направила письмо президенту России, после чего ее делом занялся Роспотребнадзор.

«Любой психопат, наркоман, шизофреник, маньяк и насильник может прикрыться брендом крупной корпорации и беспрепятственно получить доступ ко мне, моим детям, родственникам», — отметила в своем обращении россиянка.

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