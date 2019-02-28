Названы самые модные вещи года

Редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих мировых брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года. Список опубликован на сайте издания.

Так, например, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха, которое дизайнеры представляли как в ярких, так и в нейтральных расцветках.

In chapter two of the #goyapalazzo story @gemmajanes shares which interior object she brings with her wherever she travels; - - "This is a travel chess set which I found in Saint Ouen, the largest flea market in the world which is just outside #paris. I pack it into every overnight bag and bring it out whenever I think there is time to focus with somebody. I love it because you can zone out wherever you are - like reading but between two people. It also looks so pleasing to me.” - - #stinegoya #goyasphere #goyapalazzo #SS19 📸 @karen_rosetzsky Фото опубликовано @stinegoyastudio

Большинство из них включили в свои коллекции брючные костюмы в деловом стиле. Их порекомендовали дополнить солнечными очками и сумкой необычной формы.

Из головных уборов самыми модными оказались шляпы-панамки. Они вошли в коллекции многих брендов, в частности Prada, Burberry, Ambush и Acne Studios.

Не менее примечательны — шелковые платки, которые стали трендом в начале года благодаря рэперу A$AP Rocky. Тогда музыкант появился на публике с косынкой на голове, а после опубликовал в соцсетях фотографию с подписью: FaceTimes in Babushka.

Кроме того, в 2019 году в моду из 90-х вернулись заколки для волос с декоративными элементами и невидимки.

Наконец, самыми стильными аксессуарами стали очень маленькие сумки, тренд на которые задал глава французского модного дома Jacquemus дизайнер Симон Порт Жакмю. Сумки из его последней коллекции продаются по цене от 315 до 540 долларов.

Ранее в феврале сервис по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales составил рейтинг самых популярных в Instagram кроссовок. Выяснилось, что чаще всего пользователи соцсети хвастались моделью NMD немецкого бренда adidas: всего с указанной обувью разместили более семи миллионов публикаций.

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